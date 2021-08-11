ما هي شروط ومزايا التمويل الاستهلاكي وما هي المستندات اللازمة للحصول عليه

تسعى شركة البيت الأهلي لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية للعملاء المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن المنتجات التمويل الاستهلاكي للأفراد، حيث يتم تقديمه لشراء سلعة معينة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأثاث المنازل، ويبنى التمويل على ضوابط الشريعة الإسلامية ويتوافق مع مبادئها، وفي تفاصيل التمويل يطلب العميل هذا المنتج، ومن ثم يتم بيع السلعة بعد تملكها وبثمن مؤجل يضاف إلى هذا الثمن نسبة ربح معينة بشروط دفع وتسهيلات ميسرة، هذا وقد حصلت الشركة على الإجازة الشرعية لهذا التمويل واعتباره مبني على صيغة المرابحة. مزايا التمويل الاستهلاكي الجديد في السعودية التمويل يتراوح ما بين 3,000 ريال وحتى 300,000 ريال

يستطيع العميل تملك السلعة وتسجيلها باسمه

التمويل الاستهلاكي بدون كفيل

هامش ربح منافس

التسديد يكون على فترة 5 سنوات

لا حاجة لتحويل الراتب من قبل العميل

سهولة في الإجراءات والتنفيذ

التسديد المبكر في أي وقت يرغب بها العميل قبل انتهاء المدة. مزايا التمويل الاستهلاكي الجديد في السعودية ما هي شروط منتج القرض الاستهلاكي للسعوديين والأجانب الشرط الأول وهو شرط الراتب أن يكون على الأقل لغير السعوديين 5000 ريال

للسعوديين على الأقل 4000 ريال

مدة الخدمة في ثاني الشروط التي وضعتها الشركة ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وسنة للقطاع الخاص وثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي

عمر المشمولين بهذا المنتج ما بين 18 عام و60 عام وللمتقاعدين حتى 65 عام. ما هي المستندات اللازمة للتقديم على تمويل في البيت الأهلي الاستهلاكي ما هي شروط منتج القرض الاستهلاكي للسعوديين والأجانبما هي المستندات اللازمة للتقديم على تمويل في البيت الأهلي الاستهلاكي بعد تسجيل الدخول في التمويل الاستهلاكي الجديد يتوجب قراءة المستندات والشروط والمزايا الموجودة في الصفحة، هذا وأوضحت الشركة نوعية المستندات اللازمة من أجل تقديم طلب تمويل الأفراد الاستهلاكي الجديد ، والمستندات هي: المستندات المطلوبة هي تعريف الراتب بشرط استصداره خلال آخر 30 يوم احضار كشف الحساب البنكي بشرط أن يكون لـ آخر ثلاث أشهر

توفير العنوان الوطني

عرض سعر السيارة

عنوان البلد الأم للمتقدمين من غير السعوديين الأجانب

كروكي مكان العمل

إحضار الهوية الوطنية للسعوديين

إرفاق الإقامة للأجانب بشرط أن تكون صالحة. المستندات المطلوبة هي تعريف الراتب بشرط استصداره خلال آخر 30 يوم الوسوم

تسعى شركة البيت الأهلي لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية للعملاء المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن المنتجات التمويل الاستهلاكي للأفراد، حيث يتم تقديمه لشراء سلعة معينة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأثاث المنازل، ويبنى التمويل على ضوابط الشريعة الإسلامية ويتوافق مع مبادئها، وفي تفاصيل التمويل يطلب العميل هذا المنتج، ومن ثم يتم بيع السلعة بعد تملكها وبثمن مؤجل يضاف إلى هذا الثمن نسبة ربح معينة بشروط دفع وتسهيلات ميسرة، هذا وقد حصلت الشركة على الإجازة الشرعية لهذا التمويل واعتباره مبني على صيغة المرابحة. مزايا التمويل الاستهلاكي الجديد في السعودية التمويل يتراوح ما بين 3,000 ريال وحتى 300,000 ريال

يستطيع العميل تملك السلعة وتسجيلها باسمه

التمويل الاستهلاكي بدون كفيل

هامش ربح منافس

التسديد يكون على فترة 5 سنوات

لا حاجة لتحويل الراتب من قبل العميل

سهولة في الإجراءات والتنفيذ

التسديد المبكر في أي وقت يرغب بها العميل قبل انتهاء المدة. مزايا التمويل الاستهلاكي الجديد في السعودية ما هي شروط منتج القرض الاستهلاكي للسعوديين والأجانب الشرط الأول وهو شرط الراتب أن يكون على الأقل لغير السعوديين 5000 ريال

للسعوديين على الأقل 4000 ريال

مدة الخدمة في ثاني الشروط التي وضعتها الشركة ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وسنة للقطاع الخاص وثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي

عمر المشمولين بهذا المنتج ما بين 18 عام و60 عام وللمتقاعدين حتى 65 عام. ما هي المستندات اللازمة للتقديم على تمويل في البيت الأهلي الاستهلاكي ما هي شروط منتج القرض الاستهلاكي للسعوديين والأجانبما هي المستندات اللازمة للتقديم على تمويل في البيت الأهلي الاستهلاكي بعد تسجيل الدخول في التمويل الاستهلاكي الجديد يتوجب قراءة المستندات والشروط والمزايا الموجودة في الصفحة، هذا وأوضحت الشركة نوعية المستندات اللازمة من أجل تقديم طلب تمويل الأفراد الاستهلاكي الجديد ، والمستندات هي: المستندات المطلوبة هي تعريف الراتب بشرط استصداره خلال آخر 30 يوم احضار كشف الحساب البنكي بشرط أن يكون لـ آخر ثلاث أشهر

توفير العنوان الوطني

عرض سعر السيارة

عنوان البلد الأم للمتقدمين من غير السعوديين الأجانب

كروكي مكان العمل

إحضار الهوية الوطنية للسعوديين

إرفاق الإقامة للأجانب بشرط أن تكون صالحة. المستندات المطلوبة هي تعريف الراتب بشرط استصداره خلال آخر 30 يوم

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