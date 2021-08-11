نتائج توجيهي الأردن 2021 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية

نتائج توجيهي الأردن 2021 ؛ متى تظهر نتائج توجيهي الأردن، تلك هي أكثر الأسئلة شيوعًا على مُحرك البحث، خاصًة بعد أداء الطلاب الاختبارات النهائية التوجيهية التكميلية، والتي أعلن عن ظهور النتائج الخاصة وزير التربية الأردنية، أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن النتائج، لذلك يبحث الجميع عن رابط الاستعلام، والخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة النتائج، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

نتائج توجيهي الأردن 2021

لقد أتم جميع طلاب وطالبات التوجيهي التكميلي في كل مدن الأردن جميع الاختبارات المقررة، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، في جميع اللجان، وتم الحرص فيها على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارة الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا بين الطلبة.

وحتى يكملوا جميع الاختبارات، وبالفعل تم الانتهاء من إتمام جميع الاختبارات، وبدأت أعمال التصحيح، لذلك فقد أعلن وزير التربية الأردنية محمد قديس أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ورفعها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة توجيهي الأردن 2021 يوم الأثنين المقبل الموافق 2021/8/17 الساعة العاشرة صباحًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2021

ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن، وما هي الخطوات التي يجب إتباعها من أجل معرفة النتائج.

وذلك لتفادي الذهاب لمقر المدرسة، والتكدس أمام الكشوفات لمعرفة النتائج.

ولقد سهلت الوزارة على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور طريقة معرفة النتائج.

حيث سيتم رفعها على رابط سريع يمكنهم في خلال دقائق بسيطة معرفة كل الدرجات.

تبدأ من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الأردنية من خلال الضغط على رابط الوزارة ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

الضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على قسم نتائج الطلاب.

إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

كما وجه سيادته وزير التربية الأردنية رسالة مئنة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

بعد تلقيه عدة من الشكاوى التي تفيد استيائهم من صعوبة الامتحانات خاصة امتحان الفيزياء.

فقد حرص سيادته على أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأجواء التي مر بها الطلاب سواء أكان بسبب صعوبة الامتحانات أو ما تمر به البلاد من تفشي الوباء.