الرئيس الجزائرى يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - كما أعلن تجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ماعدا التضامنية منها، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التى اندلعت فى عدة ولايات إلى 65 شخصا (28 عسكريا و37 مدنيا)، فيما يتواجد 12 عسكريا فى حالة حرجة بالمستشفيات.

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