خطوات التسجيل في توكلنا لحجز العمرة و شروط العمرة الجديدة

خطوات التسجيل في توكلنا لحجز العمرة، الآن يتسال الكثير من المواطنين، والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وقد عملت وزارة الحج والعمرة السعودية، على فتح باب التسجيل، لكل من يرغب بالاعتمار لهذا العام، وأكدت الوزارة بأنه يمكن الآن، التقديم عبر عدة طرق، والتي من أبرزها خدمة التسجيل عبر تطبيق توكلنا، ويذكر بانه جاء هذا الإعلان، بعدما تم الاتفاق ما بين كافة الجهات المعنية، على فتح باب الحرم للمعتمرين، ولكن وفق إجراءات وقائية هامة، والتي من شأنها الحد، من تفشي فيروس كورونا فيما بين المعتمرين، وهناك خطوات إصدار التصاريح لمعتمري الخارج بتأشيرات المحصنين عبر وزارة الحج و العمرة.



خطوات التسجيل في توكلنا لحجز العمرة

هناك عدة خطوات للتسجيل في توكلنا لحجز العمرة، والتي تعتبر إجراءات لازمة، لكل من يرغب بقضاء مناسك العمرة لهذا العام، وأعلن تطبيق توكلنا التابع إلى وزارة الصحة، عن طريقة الحجز الرسمية، وهي كالتالي:

أن يقوم المعتمر بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا. ثم بعد قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد. علي المعتمر تحديد حالة المسجل مواطن أو مقيم. ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة، والتي منها: رقم الهوية أو رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال. قم بإنشاء كلمة المرور ومن ثم إعادة إدخالها مرة أخرى. اضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على خيار التسجيل. ستصل المعتمر رسالة، بها رمز على الجوال المسجل به، ويجب إضافته في المكان المخصص. ثم الضغط على خيار التحقق. قم بالدخول إلى حقل الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على أيقونة خدمة الحالة الصحية. ستظهر الحالة الصحية للمتقدم، وذلك بخلوه بفيروس كورونا أم لا. وفي حال أن بعد ثبت بأنه غير مصاب فيجب عليه حجز موعد عبر تطبيق اعتمرنا.

شروط العمرة الجديدة 1443

هناك مجموعة من الشروط، يجب على كل من يرغب بالتسجيل، في العمرة هذا العام 1443م التوافق معها كافة، وفي حال أن توفرت هذه الشروط، يمكن التسجيل عبر الإجراءات المحددة، من قبل وزارة الحج والعمرة، وجاءت شروط العمرة الجديدة كما يلي:

يشترط الالتزام من قبل المعتمر بكافة الإجراءات الاحترازية، التي تنص عليها وزارة الصحة المملكة العربية السعودية. ثم يجب على المعتمرين من خارج السعودية، الالتزام بالإجراءات الخاصة بدخول الحجز الصحي. يلزم تقديم التصريح لتوضيح الحالة الصحية الخاصة بالمتقدم. لابد من تقديم ما يثبت تلقي اللقاح، من قبل الشخص المعتمر من خارج السعودية، ويجب أن يكون ما يثبت تلقي اللقاح، موقعة من قبل الجهات المختصة. ثم الحصول على لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل السعودية. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول علي أذن العمرة، لا يقل عن 18 عاما.

ما هو تطبيق اعتمرنا

يوفر تطبيق اعتمرنا كافة الخدمات الإلكترونية، التي يحتاجاها الراغبين بالتسجيل بالعمرة في المملكة العربية، ولذلك يجب على كل من يرغب بتوفير الوقت والجهد، تحميل التطبيق على الهواتف الذكية الخاصة، بهم من عبر الروابط المخصصة للتحميل.