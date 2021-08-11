زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موغلا جنوب غربي تركيا. وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13.24 بتوقيت تركيا (10.24 توقيت.غرينتش). وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 4.03 كيلومترات تحت قاع بحر إيجة. وذكر البيان أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء داتشا مسافة 46.42 كيلومترا.

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