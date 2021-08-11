الصحة العالمية: 3 أدوية لعلاج كورونا دخلت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حصيلة مصابى فيروس كورونا المُستجد حول العالم، كانت قد ارتفعت إلى 203 ملايين و389 ألفا و418 حالة.
وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و303 آلاف و60 حالة وفاة.
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