جدة - نرمين السيد - وستقوم هذه المساعدات التى تقدمها واشنطن بمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة على الشعب اللبنانى، كما يدعم التمويل أيضا اللاجئين السوريين فى لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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