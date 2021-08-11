بسبب الحرائق.. النجوم العرب يغردون باسم الجزائر

غرّد عدد من نجوم الفن العربي واللاعبين المحترفين في أوروبا، على صفحاتهم الخاصة، باسم الجزائر، وذلك للتعبير عن تضامنهم معها في ظل الظروف التي تعيشها اليوم.

من مصر ولبنان مرورا بتونس والمغرب، وحتى في المهجر، تحولت صفحات النجوم العرب لنافذة تضامنية، يعبر من خلالها عن حجم الآسي والحسرة التي يشعر بها بعد مشاهدة صور حرائق الغابات في الجزائر، تحديداً ولاية تيزي وزو التي تعد الأكثر تضررا.

وتشير الإحصائيات الأولية إلى مقتل 65 شخصياً بين جندي ومواطن، قتلوا بسبب الحراق التي اشتغلت في عدة مدة جزائرية.

وأكد الممثل المصري محمد هنيدي تضامنه المطلق مع البلد الذي كرمه عام 2018، وقال هنيدي على صفحته الخاصة فيسبوك:"ربنا يكون في عون الجزائر، ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم كل الأبطال الذين ضحوا بحياتهم واستشهدوا من أجل حماية بلدهم "، وطلب هنيدي من متابعه بالدعاء للجزائر.

وهو شأن كل من الفنانة نبيلة عبيد التي نشرت صورة لحرائق الجزائر، من جهتها قالت الممثلة نادية الجندي :"اللهم لطفا بأهلنا في الجزائر".

وبعبارة" يا نار كوني بردا وسلاما على الجزائر الحبيبة"، أعربت كل من الفنانة ديانا حداد و المغني سعد رمضان عن تضامنهم مع الجزائر.

والمشهد نفسه عاشته صفحات الفنانين التونسيين، حيث كتبت الممثلة عائشة بن أحمد:" اللهم احفظ إخوتنا في الجزائر "، وقال الممثل التونسي نضال سعدي :" كل التضامن مع الجزائر ،إن شاء الله ربي يكون معكم".

ونشرت الممثلة التونسية درة أيضا كلمات تعبر فيها عن تضامنها مع الجزائر، شأنها في ذلك شأن المغني المغربي زهير بهاوي الذي قال:" اللهم احفظ أهلنا واخواتنا في الجزائر، ربي معاككم ونحن معكم".

وأمام صور الحرائق التي طالت 18 محافظة من شمال شرق الجزائر، نشر عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا فيديو مشترك لإعلان تضامنهم مع الشعب الجزائري وحمل الفيديو عبارة:"من أجل الجزائر"، وقد شارك فيه كل من اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري والسنغالي خاليدو كوليبالي و الإيطالي لورينزو إينسيني، بالإضافة إلى أبرز نجوم منتخب الخضراء.

ولم يتوقف تضامن الفنانين عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى الواقع َوكعادته سارع كل من المغني سولكينغ وفيانسو إلى تقديم يد العون من خلال إرسال المساعدات العينية لضحايا الحرائق.

وقد جاءت تعليقات الجزائريين على هذا التغريدات التضامنية الرمزية، محملة بعبارات الشكر والتقدير للفنانين العرب.