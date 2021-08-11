أعرف موعد مباراة النصر وضمك القادمة 2021/08/13 الجولة الأولى للدوري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر وضمك القادمة والمقرر أنطلاقها يوم الجمعة القادم 2021/08/13، من أهم المواعيد التي تترقبها جماهير العالمي، لمشاهدة ضربة البداية للفريق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي سينطلق الأربعاء بلقاء وحيد يجمع الاتحاد والفيحاء، يسعى فريق النصر للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط من أجل تحقيق أنطلاقة قوية له في الدوري، تمنحه الثقة في المشوار الصعب لحصد اللقب الغائب عن الفريق منذ أكثر من عاميين، تلعب مباراة الفريقين على ملعب النصر ملعب مرسول بارك، وتنقل المباراة عبر تردد قنوات ssc الرياضية، الناقل الجديد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الدوري الأقوى في المنطقة العربية.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري

تلعب المباراة يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 16.05 بالتوقيت العالمي جرينتش، 18.05 بتوقيت القاهرة، 19.05 بتوقيت مكة المكرمة، عبر القنوات الرياضية السعودية الجديدة ssc بتقنية sd، ولمن يرغب في مشاهدة المباراة بالتردد عالي الجودة عليه شراء جهاز GBOX والاشتراك في الباقة.

الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إجراء تعديلات في نظام دخول الجماهير للملاعب في الموسم الجديد، حيث قررت بعد التشاور مع وزارة الصحة زيادة نسبة حضور الجماهير والتي كانت 40% من سعة ملعب المباراة، إلي 60% من سعة الملعب شرط أن يكون المشجع حاصل على التحصين ضد وباء كورونا المستجد، جاء ذالك القرار في ظل سعي الوزارة إلي عودة الحياة لملاعب مرة أخرى بحضور الجماهير.

القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي

أعلنت الشركة الرياضية السعودية عن نقل جميع المسابقات الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ” بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان، بطولة كأس الملك، بطولة السوبر السعودي” عبر باقة SSC، وأعلنت الشركة المالكة أن المباريات سوف تبث بصورة مفتوحة ومجانية من خلال القنوات الجديدة بتقنية SD فقط، أما من يرغب في مشاهدة القنوات بتقنية عالية الجودة عليه بالاشتراك في الباقة، التي سوف تنقل جميع حقوق الاتحاد الأسيوي في الفترة القادمة، وتسعى أيضاً لشراء حقوق العديد من الفاعليات الرياضية الكبرى.

المباراة النصر * ضمك البطولة الأسبوع الأول من الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/08/13 التوقيت 18.05 بتوقيت القاهرة الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة SSC SPORTS

بطاقة مباراة النصر وضمك في الدوري