تردد قناة أون تايم سبورت الجديد عالي الجودة الناقلة مباراة الأهلي والإسماعيلي غداً في الدوري المصري

قنوات أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية العربية، وتردد قناة أون تايم سبورت من الترددات التي يتذايد البحث عليها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، بسبب نقل القنوات العديد من المباريات الهامة خاصة مباريات الدوري المصري الممتاز، والذي يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ليس في مصر فقط بل في العالم العربي كله بسبب تواجد المصريين في الدول العربية بكثافة، وكثراً من يعشقون مشاهدة مباريات الدوري العام المصري، ومسابقة كأس مصر والسوبر المصري، الذي ينقل فقط وحصرياً عبر شاشة قنوات أون تايم.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

قنوات أون تايم سبورت هي قنوات فضائية متخصصة في الرياضة، تبث برامجها على القمر الصناعي المصري نايل سات بصورة مجانية للجمهور المصري، وتقدم القنوات مجموعة متميزة من البرامج الرياضية التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة، وتضم كوكبة من ألمع مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي، ومنذ أنطلاق القنوات في عام 2017 وهي تستقطب الملايين من المشاهدين نظرا لجودة المحتوى الذي تقدمه القنوات.

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي ضد نادي الإسماعيلي، من ملعب استاد ألإسكندرية الأربعاء 2021/08/12 في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقدم القناة تغطية حية قبل اللقاء بساعتين من خلال الأستوديو التحليلي، الذي تقدمه القناة للحديث عن كافة تفاصيل اللقاء من خلال الخبراء الرياضيين الذي ينتمون للقناة الأشهر والأفضل في العالم العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

من المعروف أن قنوات أون تايم سبورت قد أجرت تعديلات على ترددها في بداية شهر يوليو 2021 الماضي، لمزيد من التطوير على القنوات ويمكن لجميع المشاهدين الراغبين في متابعة القنوات، أستقبال إشارة القناة على تردد 12861 معامل استقطاب رأسي معامل ترميز 27500، تصحيح الخطأ 6/5.

أستاد مصر : وهو برنامج يقدم قبل كل مباراة لتغطية كل جوانب اللقاء الفنية من خلال خبراء في اللعبة.

ملعب أون : يقدمه بالتناوب الإعلامي أحمد شوبير، وسيف زاهر ويقدم كل جديد في الرياضة المصرية.

مساء أون : ويقدمه جنرال الإعلام الرياضي مدحت شلبي يستكشف من خلاله المواهب الجديدة في التعليق الرياضي.

أهم البرامج التي تقدم على قنوات أون تايم