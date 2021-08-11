طريقة حجز موعد لقاح كورونا توكلنا تتم من خلال خطوات بسيطة وبشكل إلكتروني، وذلك لأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تسهل على المواطنين الحصول على اللقاح، هذا بجانب أنه يتم القيام بالعديد من الإجراءات المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقوم ببذل الكثير من المجهود في الحد من هذا الوباء والمحافظة على صحة المواطنين، ويتم التعامل مع مختلف المشاكل الاقتصادية وغيرها التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر على العالم أجمع.

طريقة حجز موعد لقاح كورونا توكلنا 1443

من السهل التسجيل والحصول على اللقاح، وذلك من خلال التسجيل في توكلنا ويتم في خطوات بسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف ، أو تحميل تطبيق توكلنا على الايفون.

، أو ثم تقوم بالدخول على التطبيق وإضافة كلمة السر.

ثم تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

بعدها تقوم بالضغط على خدمات لقاح كورونا.

ثم تقوم بتحديد المستفيد من لقاح كورونا.

بعدها اضغط على خدمة حجز لقاح كورونا.

يجب الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة الصحيحة التي سوف يتم طرحها.

ثم اضغط على مركز التطعيم المناسب.

بعدها قم بتحديد الوقت المناسب.

ثم قم بالضغط على تأكيد حجز لقاح كورونا.

بناء على ذلك سوف تتمكن من التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

حجز موعد لقاح كورونا من تطبيق توكلنا

تعتبر من الخدمات الإلكتروني التي تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات التي يرغبون بها، فلقد قامت الهيئة السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا ليحصل المواطنين على جميع الخدمات التي يرغبون بها بشكل إلكتروني، والتي تعتبر ضمن عوامل التطور وبذلك يتم تحقيق نظرة المملكة العربية السعودية لـ 2030.

بالتالي فإنه يمكنك حجز موعد لقاح كورونا من خلال تطبيق توكلنا وذلك في خطوات بسيطة، ويتم تقديم هذه الجرعات بعد التأكد من أن المستخدم يمكنه الحصول عليها ولن تسبب أي مشاكل صحية، والغرض من ذلك أن يتم الحد من الوباء المنتشر والمحافظة على صحة المواطنين.

ختامًا لقد عرضنا لكم طريقة حجز موعد لقاح كورونا والتي يمكن من خلالها الحصول على اللقاح بدون أن تضطر الذهاب إلى أي مكان، والتسجيل يكون بشكل إلكتروني وفي خطوات بسيطة.