عاجل.. السودان يقرر تسليم المطلوبين فى ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعدما حث كبير مدعى المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، السلطات السودانية على اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع فى المنطقة.

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