السودان يقرر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.

وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضى إلى محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذى تتهمه تلك المحكمة بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع فى إقليم دارفور.

والبشير موجود حاليا فى سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف فى أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.