تحمل البيتزا والأجبان.. انطلاق شحنة من ناسا إلى محطة الفضاء

أطلقت شركة "نورث نورب غرومان" الأميركية، مركبة شحن، عن طريق صاروخ، صوب محطة الفضاء الدولية، يوم الثلاثاء، وعلى متنها عدة أطعمة، حتى يستمتع بها الرواد البعيدون عن الأرض.

وبحسب الأسوشيتد برس، فإن المركبة، وهي من طراز "سيغنوس" جرى إطلاقها من ولاية فرجينيا، صوب محطة الفضاء الدولية ومن المرتقب أن تصل يوم الخميس.

وجرى تحميل المركبة بشحنة من 3700 كيلوغرام، تضم تفاحا طريا وبندورة وكيوي، إلى جانب بيتزا وأجبان، من أجل تقديمها لسبعة من رواد الفضاء.

ولا تقتصر الشحنة على هذه الأطعمة، بل حملت دعامات لتثبيت الأجنحة الشمسية التي سيجري إطلاقها في المختبر المداري، العام المقبل.

ويحاكي هذا الجسم الذي سيجري إطلاقه غبار ووسخ القمر، حتى يتم استخدامه في إنشاء عناصر من الطابعة ثلاثية الأبعاد لـمحطة الفضاء الدولية.

وحملت المركبة أيضا، ما يعرف بمادة "العفن الغروي" لأجل إجراء تجربة تعليمية فرنسية أطلق عليها اسم "بلوب"، إضافة إلى جهاز رصد بالأشعة تحت الحمراء حتى يكون بمثابة نموذج أولي لرصد الأقمار الاصطناعية في المستقبل.

وهذه الشحنة هي المرة السادسة عشرة التي تتولى فيها "نورث روب غرومان"، القيام بإرسالية لفائدة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن الحمولة هي الأثقل وزنا، في تاريخ ما قامت الشركة بشحنه حتى الوقت الحالي.

وقام صاروخ "أنتاريس" التابع للشركة، بحمل كبسولة الشحن من منشأة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الثلاثاء.

ويوجد سبعة رواد فضاء، حاليا، في محطة الفضاء الدولية، وهم ثلاثة أميركيين وروسيان وفرنسي وياباني.