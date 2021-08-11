يعد مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية أحد أكبر المؤسسات المالية بالمملكة ، وذلك لما يمتلكه البنك من أصول ثابتة ومالية وعملات ومعادن ، وما يقوم البنك علي إدارته واستثماره من نشاطات وهيئات وشركات وأسهم في السوق المحلي والعالمي ، وقدرات البنك المالية الهائلة علي الاستثمار وتوزيع العوائد ، ويتمتع البنك بسمعة طيبة ومدي ثقة عالي يمنحه مكانه مرتفعه بين أقرانه من المؤسسات المالية بالمملكة ويعطيه أفضيلة لدي العملاء في مجال الائتمان المالي والقروض ومنتجات التمويل ، ويقدم الكثير من الباحثين عن مصادر تمويل فردية وللشركات للاقتران بعقود تمويل مع بنك الراجحي لما يقدمه البنك من مزايا متعددة وفريدة علي منتجات التمويل وقروض التمويل لديه ، ولعل من ضمن أهم مميزات قروض التمويل لدي بنك الراجحي ، والتي لا يلقي لها بالاً رغم أهميتها الفائقة ، طلب إعفاء قروض الراجحي والاشتراطات ، وهي خدمة يتيحها البنك لعملاؤه المتعثرين في السداد تحت مجموعة معينة من الشروط والحالات ، وهو مسار حديثنا اليوم في المقال ، وسنعرض لحضراتكم كافة الشروط والحالات وطريقة تقديم الطلب بالخطوات التفصيلية ، ويحرص مصرف الراجحي دائمًا على تقديم الخدمات بصورة مبسطة .

طلب إعفاء قروض الراجحي والاشتراطات

يمكن للباحثين عن منتجات تمويلية التعرف علي طريقة للحصول على قرض من مصرف الراجحي من خلال موقعنا ، كما يمكن التعرف علي طريقة تقديم طلب اعفاء قرض الراجحي كالآتي :

من خلال دخول العميل للصفحة الرئيسية لموقع بنك الراجحي علي الإنترنت أو باستخدام التطبيق الإلكتروني للبنك.

يقوم العميل بتقديم طلب إعفاء الراجحي من قائمة الخدمات.

ثم يبدأ في كتابة كافة البيانات الخاصة بالقرض وبياناته الشخصية.

يرفق كافة المستندات الداعمة للطلب والتي تطلب منه ، بالإضافة لتقديم إثبات سبب طلب الإعفاء.

يتم مراجعة الطلب والبيانات قبل الإرسال والضغط علي إرسال.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الإدارة المختصة وإخطار العميل علي بيانات الاتصال المسجلة لدي البنك في حال قبول الطلب أو حال رفضه.

يشترط إرفاق كافة ما طلب من مستندات لضمان عدم رفض الطلب لعدم استيفاء الأوراق.

وقد أقرت وزارة المالية إعفاء قروض البنوك بالنسبة للمتوفى ، وبإتباع خطوات الطلب إعفاء الراجحي وأهم الشروط المطلوبة للحصول علي الموافقة يتم إعفاء المقصودين.

شروط إعفاء قروض الراجحي

يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الكثير من المزايا ، ويعد طلب إعفاء بنك الراجحي من أهم هذه المميزات ، ويقبل طلب إعفاء قرض الراجحي وفق الشروط التالية :

أن يكون صاحب القرض أو العميل متوفي ، ويضمن إلغاء الأقساط خاصية التأمين التكافلي علي القروض من البداية.

تقديم ما يثبت حالة العجز الكلي للعميل صاحب القرض وذلك بما يوثق الحالة من أوراق ثبوتية قانونية موثقة.

توفير كل ما يلزم من مستندات داعمة للطلب وتكون من جهات موثقة ومستوفية كافة الطلبات.

يستثني من خاصية الإعفاء كل من توفي عن سبب المخدرات والكحول .

لا يقبل طلب الإعفاء لكل من توفي نتيجة حادث بسبب ممارسة رياضة عنف أو سباقات أو لعبة خطيرة.

المتوفي بسبب الانتحار ومن توفي بحكم قضائي لا يحق لهم تقديم طلب الإعفاء.

ويمكن لغير العملاء التعرف علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ، وذلك لطلب قرض من بنك الراجحي ، والتعرف أيضاً علي طريقة تقديم طلب اعفاء سداد قرض الراجحي