عاجل.. حريق بمصنع للمواد البلاستيكية فى دبى

جدة - نرمين السيد - قالت مؤسسة دبى للإعلام، إن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حادث الحريق، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدنى والوحدات المختصة نجحت فى إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أى إصابات.

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