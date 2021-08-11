الرئيس الإيرانى يقدم تشكيل حكومته إلى البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقال التليفزيون الإيرانى فى تغريدة على تويتر، إن "رئيسى رشح أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية"، مشيرا إلى أن تشكيلة حكومة إيران المقترحة تتضمن ترشيح جواد أوجى وزيرا للنفط، وفقا للعربية.
وكان الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، الأحد، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية.
يشار إلى أن رئيسى كان قد حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أى ما نسبته 62%، معلنا رسميا فوزه بمنصب الرئيس الإيرانى خلفا لحسن روحانى.
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