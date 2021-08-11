تردد قناة السعودية قرآن كريم الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة السعودية قرآن كريم، هي قناة فضائية سعودية، تمتلكها الحكومة السعودية، تبث محتواها من مكة المكرمة على مدار اليوم بث مباشر، من الحرم المكي الشريف، وتنقل أيضاً جميع الصلوات مباشرةً، وباقي اليوم تعرض تلاوات نادرة لأشهر القراء السعوديين والعربين في العالم الإسلامي كله، وقد تأسست القناة في 1 من شهر محرم لعام 1431هــ، 17/ من شهر ديسمبر لعام 2009م، والذي أسسها الملك السعودي “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود”، حيث عين مدير للقناة الإعلامي “سليمان العيدي”، وهو أيضاً مدير لقناة السنة النبوية.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

هي من أهم القنوات في الوطن العربي التي تذيع القرآن الكريم. بصوت باقة متميزة من القراء في الوطن العربي بأكمله. ويبحث الكثير على محرك البحث جوجل على أحدث تردد للقناة. وذلك للاستمتاع بأرقي وأندر التلاوات بأفضل الأصوات المتميزة في قراءة القرآن الكريم. ومن أهم الأصوات السعوديين التي تعرضها على شاشتها المتميزة ” إبراهيم الأخضر – إبراهيم العسيري – علي عبد الله جابر – خالد عبد الكافي – سعود الشريم – عبد الرحمن السديس – علي السديس – فيصل بن سعود الحليبي – نبيل الرفاعي” وغيرهم من أفضل وأشهر القراء السعوديين المتميزين بأصواتهم المتميزة والجميلة.

القمر الصناعي النايل سات اسم القناة قناة السعودية قرآن كريم HD

التردد 12149 الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500

القمر الصناعي العرب سات اسم القناة قناة السعودية قرآن كريم

التردد 12015 الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500

تعتبر القناة من أهم وأشهر القنوات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

تنقل بث مباشر من داخل الحرم المكي.

تبث محتواها طوال اليوم بدون انقطاع أو أي تشويش وبدون فواصل إعلانية.

تتميز القناة بجودة عالية جودة الـHD.

تعرض القناة أفضل القراء السعوديين وأفضل القراء داخل العالم الإسلامي كله.

تنقل الصلوات الخمس مباشرة من داخل الحرم المكي.

تتميز بجودة عالية وصوت نقي وصورة واضحة.

تنقل شعائر الحج كاملة كل عام وتنقل بث مباشر من جبل عرفات طوال اليوم من صباح يوم عرفة إلى وقت غروب الشمس.

وتنقل شعائر عيد الأضحى بالكامل كل عام.

التردد الجديد للقناةمميزات القناة