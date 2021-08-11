تردد قناة السعودية قرآن كريم الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات

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تردد قناة السعودية قرآن كريم، هي قناة فضائية سعودية، تمتلكها الحكومة السعودية، تبث محتواها من مكة المكرمة على مدار اليوم بث مباشر، من الحرم المكي الشريف، وتنقل أيضاً جميع الصلوات مباشرةً، وباقي اليوم تعرض تلاوات نادرة لأشهر القراء السعوديين والعربين في العالم الإسلامي كله، وقد تأسست القناة في 1 من شهر محرم لعام 1431هــ، 17/ من شهر ديسمبر لعام 2009م، والذي أسسها الملك السعودي “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود”، حيث عين مدير للقناة الإعلامي “سليمان العيدي”، وهو أيضاً مدير لقناة السنة النبوية.تردد قناة السعودية قرآن كريم
هي من أهم القنوات في الوطن العربي التي تذيع القرآن الكريم. بصوت باقة متميزة من القراء في الوطن العربي بأكمله. ويبحث الكثير على محرك البحث جوجل على أحدث تردد للقناة. وذلك للاستمتاع بأرقي وأندر التلاوات بأفضل الأصوات المتميزة في قراءة القرآن الكريم. ومن أهم الأصوات السعوديين التي تعرضها على شاشتها المتميزة ” إبراهيم الأخضر – إبراهيم العسيري – علي عبد الله جابر – خالد عبد الكافي – سعود الشريم – عبد الرحمن السديس – علي السديس – فيصل بن سعود الحليبي – نبيل الرفاعي” وغيرهم من أفضل وأشهر القراء السعوديين المتميزين بأصواتهم المتميزة والجميلة.التردد الجديد للقناة
|القمر الصناعي
|النايل سات
|اسم القناة
|
قناة السعودية قرآن كريم HD
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|العرب سات
|اسم القناة
|قناة السعودية قرآن كريم
|التردد
|12015
|الاستقطاب
|رأسي
|معامل الترميز
|27500
- تعتبر القناة من أهم وأشهر القنوات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
- تنقل بث مباشر من داخل الحرم المكي.
- تبث محتواها طوال اليوم بدون انقطاع أو أي تشويش وبدون فواصل إعلانية.
- تتميز القناة بجودة عالية جودة الـHD.
- تعرض القناة أفضل القراء السعوديين وأفضل القراء داخل العالم الإسلامي كله.
- تنقل الصلوات الخمس مباشرة من داخل الحرم المكي.
- تتميز بجودة عالية وصوت نقي وصورة واضحة.
- تنقل شعائر الحج كاملة كل عام وتنقل بث مباشر من جبل عرفات طوال اليوم من صباح يوم عرفة إلى وقت غروب الشمس.
- وتنقل شعائر عيد الأضحى بالكامل كل عام.
الوسوم
تردد قناة السعودية قرآن كريم، هي قناة فضائية سعودية، تمتلكها الحكومة السعودية، تبث محتواها من مكة المكرمة على مدار اليوم بث مباشر، من الحرم المكي الشريف، وتنقل أيضاً جميع الصلوات مباشرةً، وباقي اليوم تعرض تلاوات نادرة لأشهر القراء السعوديين والعربين في العالم الإسلامي كله، وقد تأسست القناة في 1 من شهر محرم لعام 1431هــ، 17/ من شهر ديسمبر لعام 2009م، والذي أسسها الملك السعودي “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود”، حيث عين مدير للقناة الإعلامي “سليمان العيدي”، وهو أيضاً مدير لقناة السنة النبوية.تردد قناة السعودية قرآن كريم
هي من أهم القنوات في الوطن العربي التي تذيع القرآن الكريم. بصوت باقة متميزة من القراء في الوطن العربي بأكمله. ويبحث الكثير على محرك البحث جوجل على أحدث تردد للقناة. وذلك للاستمتاع بأرقي وأندر التلاوات بأفضل الأصوات المتميزة في قراءة القرآن الكريم. ومن أهم الأصوات السعوديين التي تعرضها على شاشتها المتميزة ” إبراهيم الأخضر – إبراهيم العسيري – علي عبد الله جابر – خالد عبد الكافي – سعود الشريم – عبد الرحمن السديس – علي السديس – فيصل بن سعود الحليبي – نبيل الرفاعي” وغيرهم من أفضل وأشهر القراء السعوديين المتميزين بأصواتهم المتميزة والجميلة.التردد الجديد للقناة
|القمر الصناعي
|النايل سات
|اسم القناة
|
قناة السعودية قرآن كريم HD
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|العرب سات
|اسم القناة
|قناة السعودية قرآن كريم
|التردد
|12015
|الاستقطاب
|رأسي
|معامل الترميز
|27500
- تعتبر القناة من أهم وأشهر القنوات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
- تنقل بث مباشر من داخل الحرم المكي.
- تبث محتواها طوال اليوم بدون انقطاع أو أي تشويش وبدون فواصل إعلانية.
- تتميز القناة بجودة عالية جودة الـHD.
- تعرض القناة أفضل القراء السعوديين وأفضل القراء داخل العالم الإسلامي كله.
- تنقل الصلوات الخمس مباشرة من داخل الحرم المكي.
- تتميز بجودة عالية وصوت نقي وصورة واضحة.
- تنقل شعائر الحج كاملة كل عام وتنقل بث مباشر من جبل عرفات طوال اليوم من صباح يوم عرفة إلى وقت غروب الشمس.
- وتنقل شعائر عيد الأضحى بالكامل كل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية قرآن كريم الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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