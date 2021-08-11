تردد قناة SSC سبورت عربسات المفتوحة 2021 الناقلة مباريات الدوري السعودي حصرياً

نستعرض تردد قناة SSC سبورت عربسات المفتوحة الناقلة مباريات الدوري السعودي موسم 2021م – 2022م، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بأنه قد تم منح شركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائية والرقمية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة موسم رياضي واحد فقط، وقد تم إطلاق عدداً من القنوات الفضائية لمجموعة قنوات اس اس سي الفضائية والبالغ عددهم سبعة قنوات فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائياً وعبر منصة شاهد رقمياً، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على تردد قناة SSC الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الآن لمتابعة مباراة اليوم.

تردد قناة SSC سبورت عربسات 2021

أطلقت شركة الرياضة السعودية مجموعة قنوات SSC لنقل منافسات كرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بشكل حصري بالتعاون مع مجموعة قنوات MBC الفضائية، وقد تم الإعلان عن إطلاق وتدشين باقة القنوات الفضائية والرقمية اعتباراً من شهر يوليو لعام 2021م، ومن المقرر أن يتم عبر قنوات اس اس سي سبورت الفضائية بتقنية SD العادية وتقنية HD عالية الدقة نقل مباريات الدوريات والبطولات التالية:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م.

كأس السوبر السعودي.

مباريات كأس الملك.

دوري أبطال أسيا.

كأس الاتحاد الأسيوي.

تصفيات كأس العالم قطر 2022 أسيا.

وقد تم الإعلان من جانب مجموعة قنوات SSC الفضائية بدايةً عن إطلاق القنوات بشكل مجاني عبر القمر الصناعي عرب سات، ثم أعلنت بعد ذلك عن إطلاق قنوات SSC Sports عبر القمر الصناعي نايل سات، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة SSC سبورت عربسات 2021 لمشاهدة مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنه ذلك من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

المعلقين الرياضين على قناة SSC Sports

أعلنت قنوات اس اس سي سبورت بشكل رسمي عن المعلقين الرياضين للقنوات الفضائية التي تم إطلاقها من جانب شركة الرياضة السعودية، حيث تضم قنوات SSC الرياضية مجموعة مميزة من ألمع المعلقين بالوطن العربي وهم: