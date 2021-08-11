“المساعدة المقطوعة” خطوات الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1443 وشروطها

يبحث الآلاف من أسر المجتمع السعودي عن خطوات الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي على محرك البحث “جوجل” وموقع “تويتر”، وتُعد مقطوعة الضمان أحد أكثر برامج الدعم التي يهتم بأخبارها المواطن السعودي والأسرة السعودية من محدودي الدخل، فالبرنامج يقوم بتقديم مساعدات مالية بصورة سنوية إلى كل المواطنين والأسر المنطبقة عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المسئولة والراعية لهذا البرنامج الذي تم إطلاقه من جانب الحكومة السعودية ليقف بجانب المواطن السعودي الذي قد تأثر بالإجراءات الإصلاحية التي تمت مؤخراً بهدف تطبيق رؤية السعودية 2030م بأن تصبح المملكة أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، وقد كان لهذه الإجراءات تأثيرات إقتصادية في رفع الأسعار، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

يُعد برنامج المساعدة المقطوعة من أكثر البرامج التي تقف بجانب محدودي الدخل، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروطاً صارمة لكل من يريد التقديم إلى المقطوعة حتى تضمن ذهاب المساعدات إلى مستحقيها، ومن أبرز هذه الشروط:

أولاً أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية ويقيم بالمملكة معظم شهور العام.

ثانياً ألا يكون له سجل تجاري أو راتب شهري أكثر من 2000 ريال سعودي.

ثالثاً لا يقل عمره وقت التقدم عن 35 عام.

وفي حال توافر هذه الشروط في المواطن المتقدم سيتم قبول طلبه من الوزارة وسيتمتع بالمساعدات المالية لها.

موعد صرف المقطوعة

لم تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سواء على موقعها الرسمي أو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن الموعد الرسمي لنزول المقطوعة، فالمساعدة المقطوعة منذ إطلاقها ولم يكون لها موعد ثابت لنزولها ويتم تحديد الموعد من جانب الوزارة قبل إيداع المساعدات المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين، وسنقوم بتوضيح الموعد الرسمي لنزول المساعدات فور إعلانها من الوزارة.

نتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها، ولاي استفسار قم بترك تعليق أسفل المقال وسنجيب عليه في أقرب وقت ممكن