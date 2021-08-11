روسيا: فاعلية لقاح سبوتنيك 83% فى الوقاية من سلالة دلتا

جدة - نرمين السيد - وقال موراشكو فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن "لقاح سبوتنيك V يقى بنسبة تتجاوز 95 % من حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد"، مؤكداً أن اللقاح لا يزال فعالا فى الوقاية من العدوى.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت فى 11 أغسطس 2020 لقاح "سبوتنيك V" كأول لقاح فى العالم للوقاية من "كوفيد 19"، وهو من تطوير مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.