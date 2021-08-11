أبو الغيط يعزى تبون فى ضحايا حرائق الغابات: نثق فى قدرتكم على تجاوز المحنة

جدة - نرمين السيد - وجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر، أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعبًا فى ضحايا حرائق الغابات التى شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.





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