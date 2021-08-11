ألمانيا تعتقل بريطانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المدعى العام الألمانى فى بيان، إن البريطانى ديفيد إس. ألقى القبض عليه فى مدينة بوتسدام بعد إقراره بالعمل مع "جهاز مخابرات أجنبية".

وأضاف البيان: "حتى وقت القبض عليه، كان يعمل ديفيد إس موظفًا فى السفارة البريطانية ببرلين"، لافتا: "فى حدث واحد على الأقل، أحال وثائق حصل عليها فى سياق أنشطته إلى ممثل عن جهاز استخبارات روسى".

وأشار البيان إلى أنه فى مقابل تقديم هذه المعلومات، تلقى المتهم مبالغًا نقدية، لافتا إلى أن الاعتقال جاء نتيجة تحقيقات مشتركة بين السلطات الألمانية والبريطانية.