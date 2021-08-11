أسعار البنزين شهر أغسطس 2021 والقائمة الجديدة التي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية

أسعار البنزين شهر أغسطس هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من جميع المجودين بالأراضي السعودية. سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين بالمملكة. حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديد للوقود (بنزين, سولار, ديزيل. وتعد شركة أرامكو السعودية للبترول هي أحد اهم شركات البترول بالمملكة, والتي تقوم بضخ المواد البترولية لجميع أنحاء ومناطق المملكة السعودية شرقاً وغرباً, شمالاً وجنوباً. ويعلم الجميع أن جميع الأسعار لجميع السلع وخاصة الغذائية تتأثر بأسعار البنزين , السولار أو الديزل. لذلك فيهتم الجميع ليس أصحاب السيارات أو المركبات فقط ولكن جميع فئات المجتمع السعودي بمعرفة سعر الوقود والمواد البترولية بصفة دورية ومستمرة. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل أسعار البنزين شهر أغسطس خلال هذا المقال. كما سيتم التطرق إلي طرق الحفاظ علي معدلات استهلاك الوقود والحفاظ عليه.

أسعار البنزين شهر أغسطس والقائمة التي أعلنت عنها أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن قائمة الأسعار الجديدة للمواد البترولية والوقود عن شهر أغسطس 2021. حيث تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود (البنزين بأنواعه, الديزل) يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي وكانت القائمة كالتالي:

سعر لتر البنزين أوكتان (91) هو (2.18) ريال سعودي.

سعر لتر البنزين أوكتان (95) هو (2.33) ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال هو (0.72) ريال سعودي.

سعر الكيروسين هو (0.70) ريال سعودي.

سعر وقود الديزل هو (0.52) ريال سعودي.

إجراء الصيانات الدورية للمركبات بالاستمرار والمحافظة عليها مثل (تغيير زيت الموتور, تغيير زيت ناقل الحركة, تغيير جميع أنواع المرشحات (الفلاتر) سواء كانت هواء أو زيوت).

المحافظة علي ضغط الهواء داخل الإطارات والذي يوفر حوالي (70%) من الوقود.

المحافظة علي تغيير مشعلات الشرر (البوجيهات) بالموتور.

المحافظة علي ضبط الزوايا والاتزان للإطارات والذي يوفر حوالي 10% من الوقود.

عدم تشغيل المكيف بصفة مستمرة وخاصة أناء الأجواء اللطيفة, حيث يشكل المكيف حمل علي الموتور والذي يجعله يستهلك كمية وقود أكبر.

كيفية المحافظة علي معدلات أستهلاك الوقود

هذا وتسعي المملكة العربية السعودية حكومةً, فرض السيطرة والرقابة علي جميع المنافذ لضمان عدم التلاعب بالأسعار وثباتها طبقاً للأسعار المعلنة.