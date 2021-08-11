الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تحت الـ22 ألفا لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ22 ألفا، فيما لا تزال الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قرابة الـ800..

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 799 وفاة و21571 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 792 وفاة و21378 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2076 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1804 حالات).

وتماثل 20067 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ستة ملايين و512859 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 167241 حالة وفاة، وخمسة ملايين و808777 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 170.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي، منها 388 ألفا جرت خلال آخر 24 ساعة.