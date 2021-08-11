عاجل.. إغلاق المطاحن شمالى لبنان بسبب نفاد المازوت

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن القيادة العامة للجيش اللبنانى، كانت قد أعلنت أن قوة من الجيش نفذت مداهمات فى بلدة الأنصار بمحافظة البقاع، حيث تمكنت من ضبط عدة خزانات موضوعة تحت الأرض وتحتوى على كميات كبيرة من مادة المازوت.

يأتى ذلك فى وقت تعانى فىه البلاد من نقص شديد فى مادة المازوت اللازمة لتشغيل أفران الخبز ومولدات الكهرباء التى تمد المنازل بالطاقة فى ظل عجز إمدادات الكهرباء فى الشبكة الحكومية.

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