عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 204 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن حصيلة مصابى فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 204 ملايين و27 ألف حالة.

وأضافت الجامعة وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و314 آلاف و598 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى إصابات بلغ 36 مليونا و55 ألفا و226 إصابة.