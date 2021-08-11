عاجل.. إقالة رئيس أركان الجيش الأفغانى وتعيين قائد القوات الخاصة بدلاً منه

جدة - نرمين السيد - وتشهد أفغانستان فى الأسابيع الأخيرة أحتداما فى المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.
يأتى ذلك مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، وذلك بعد قتال دام نحو 20 عامًا، فى خطوة أفسحت الطريق أمام طالبان للسيطرة على مناطق جديدة فى أفغانستان.
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