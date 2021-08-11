جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الأمريكية، إن محاكمة الكنديين محاولة من الصين للمساومة والابتزار، مطالبة سلطات بكين بالإفراج فورا عن كنديين معتقلين لديها. وقضت محكمة صينية، الأربعاء، بسجن رجل الأعمال الكندى مايكل سبافور مدة 11 عاما بعد إدانته بتهم تجسس، فى قضية تعتبر كندا أن لها دوافع سياسية، وقال بيان صادر عن محكمة الشعب فى مدينة داندونج الصينية إن سبافور أدين بالتجسس وإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانونى، وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية فى بكين تندد بحكم السجن الصادر بحق رجل أعمال كندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.