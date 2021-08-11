الهجرة غير الشرعية .. إنقاذ 83 شخصا من الغرق فى تونس

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

يذكرأن، أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، الشهرالماضى بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.