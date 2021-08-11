مقتل 42 مسلحاً من طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن العمليات نفذها سلاح الجو بمشاركة القوات الأمنية فى أطراف مدينة لشكرجة، بولاية هلمند. وتشهد أفغانستان فى الأسابيع الأخيرة أحتداما فى المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

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