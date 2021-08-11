إجمالى إصابات كورونا فى الهند يتخطى 32 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، تجاوز إجمالى عدد الإصابات بالهند 32 مليونا، وهو ثانى أعلى عدد بعد الولايات المتحدة.
وشهدت الهند على مدار الأشهر الماضية تسجيل معدلات يومية عالية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ترواحت بين 30 ألفا و45 ألف إصابة يوميا.
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