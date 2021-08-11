إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى الهند يتجاوز 32 مليونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاء في البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 38353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".
وبهذا يتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 32 مليونا، وهو ثاني أعلى عدد، بعد الولايات المتحدة.
وشهدت الهند على مدار الأشهر الماضية تسجيل معدلات يومية عالية بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ترواحت بين 30 ألفا و 45 ألف إصابة يوميا.
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