الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 42 مسلحا من ”طالبان” في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 42 مسلحا من حركة "طالبان" وإصابة 6 آخرين في عمليات نفذتها القوات الحكومية الأمنية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على صفحتها على تويتر: العمليات نفذها سلاح الجو بمشاركة القوات الأمنية في أطراف مدينة لشكرجة، بولاية هلمند، أمس الثلاثاء".

كذلك أعلنت الوزارة عن تدمير جزء من أسلحة وذخائر حركة "طالبان".

وتشهد أفغانستان في الأسابيع الأخيرة أحتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.