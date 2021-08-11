بالفيديو.. كواليس "طيران الإمارات" من أعلى قمة في العالم

تتسم العديد من الإعلانات بالجرأة والغرابة، بينما يتسم بعضها بالسهولة والبساطة، غير أن قليلا منها ما يجمع السلاسة والبساطة بالجرأة والغرابة و"التحليق عاليا" في الابتكار والإبداع والحقيقة.

على الأقل هذا ما نجحت فيه شركة طيران الإمارات بإعلانها المبدع و"الحقيقي" قولا وفعلا، احتفالا بإجراء بريطانيا الأخير المتعلق بقيود السفر الخاصة بها، ورفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الحمراء إلى القائمة البرتقالية.

فقد نشر طيران الإمارات إعلانا تظهر فيه إحدى مضيفاتها بالزي الرسمي الكامل تقف بثبات وثقة على قمة برج خليفة على ارتفاع 828 متراً فوق سطح الأرض.

ويبدأ الفيديو المرفق بالإعلان، ومدته 30 ثانية، بلقطة مقربة لمضيفة طيران الإمارات وهي تقلب لوحات تحمل رسائل تقول "انتقال الإمارات إلى القائمة البرتقالية البريطانية جعلنا نشعر بأننا على قمة العالم حلق مع طيران الإمارات حلق بصورة أفضل".

ونشرت طيران الإمارات فيديو لكواليس التحضير للإعلان الإبداعي وتصويره على مواقع التواصل الخاصة بها، مثل إنستغرام، حيث نال أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويبدو أن هناك من شكك بالإعلان من حيث أنه تم داخل استوديو وباستخدام تقنيات التصوير الحديثة، غير أن الكواليس كشفت "الحقيقة" الأكيدة وأنه تم تصويره فعليا فوق برج خليفة، وأنه تم التحضير له بدقة وخضع العاملون فيه للتدريب ولاختبارات، وفي النهاية تم وفق إجراءات أمن وسلامة صارمة طوال فترة التحضير للإعلان وأثناء التصوير.

وفي كواليس التحضير للإعلان، قالت "مضيفة طيران الإمارات"، "مرحباً أمي، أنا على قمة العالم".

وانضمت بطلة الإعلان "مضيفة طيران الإمارات" بذلك، إلى عدد محدود من الأفراد الذين حظوا بفرصة الوقوف على أعلى مبنى في العالم، بمن فيهم النجم الأميركي وبطل سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، توم كروز، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.