التقديم على وظائف وزارة الدفاع والرابط الخاص بها 1443

التقديم على وظائف وزارة الدفاع، والتي تعتبر أحد الوزارات الهامة في المملكة، والتي يأمل العديد من أبناء الشعب السعودي في الالتحاق بها، وكانت الوزارة قد أعلنت في الفترة الأخيرة الماضية عن فتح باب التسجيل والقبول لعدد من الوظائف داخل أروقة وزارة الدفاع السعودي للعام الهجري الجديد 1443، وسنضع لكم أعزائي قراء موقع “ثقفني” الرابط المباشر للتقديم أيضا على تلك الوظائف في السطور القادمة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ذات الأهمية الشاغرة داخل أروقة الوزارة. والتي يبلغ عددها 2181 وظيفة، داخل المستشفيات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وهذه الوظائف كائنة في أماكن جغرافية محددة داخل أراضي البلاد وتتمثل في المناطق التالية: المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى أيضا.

وكان باب التقديم والتسجيل على تلك الوظائف قد فتح في يوم 29 من ذي الحجة الماضي. وإنه سوف يستمر أيضا إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 من محرم 1443. والذي يوافق يوم 7 سبتمبر من السنة الميلادية.

طريقة وكيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443

هناك عدة خطوات للتقديم على تلك الوظائف الهامة والحساسة في المستشفيات العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع. وهي كالتالي:

أولاً: الدخول بشكل مباشر على بوابة القبول الموحد- وزارة الدفاع من الرابط.

الدخول بشكل مباشر على بوابة القبول الموحد- وزارة الدفاع من ثانياً: ثم الضغط أيضا على اختيار (المتقدمين الجامعيين).

ثم الضغط أيضا على اختيار (المتقدمين الجامعيين). ثالثاً: الضغط على أيقونة بدء التسجيل. ومن ثم إدراج كافة المعلومات المطلوبة عن المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة بدء التسجيل. ومن ثم إدراج كافة المعلومات المطلوبة عن المتقدم في الخانات المخصصة لذلك. رابعاً: رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة “بي دي إف“. ثم الضغط على تسجيل.

وفيما بعد وإذا ما تم القبول، فإنه في هذه الحالة يتم إرسال رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم. وذلك بعد فرز الطلاب وتصنيفهم بحسب درجاتهم وتقديراتهم الجامعية.

الوثائق المطلوبة للتقديم

توجد عدد من الوثائق أيضا والتي ينبغي تقديمها للوزارة وهي كما يلي:

وثيقة التخرج من الجامعة.

استمارة طلب التحاق بالقوات المسلحة، وتعبئتها بجميع البيانات اللازمة ووضع الأختام المطلوبة من الجهات المختصة.

بيانات الخريج مصدق عليها من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة المتخرج منها المتقدم.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب مع ضرورة تسجيلها من الجهات المعتمدة.

صورة من الشهادة الجامعية والشهادة الثانوية.

توفير صورة من دفتر العائلة ولوالد الطالب أيضا.

إحضار صورة من شهادة الامتياز أيضا لكن مصدقة من الجهة المستخرج منها. لكن هذا الشرط فقط مقتصر للمتقدمين إلى التخصصات الطبية.

صورة فوتوغرافية حديثة وملونة بمقاس 4×6.

ما هي التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع السعودية؟

وكانت الوظائف الشاغرة والمطلوبة أيضا في الفترات السابقة هي:

جميع تخصصات التمريض وكذلك أيضا الطب. والخدمات الطبية المساعدة.

التخطيط والتطوير.

تقنية المعلومات.

إدارة المشاريع.

الخدمات المساندة.

الإدارة المالية.

الموارد البشرية.

صيانة الطائرات.

الجودة وسلامة المرضى.

ملاحظة هامة: التقديم يكون بشكل تدريجي. لكن في حالة عدم ظهور الوظائف المناسبة يرجي المتابعة الدائمة للرابط الخاص بالبحث عن وظائف، وذلك للبحث عن المستحدث منها باستمرار.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، ونرجو أن نكون قد قدمنا المعلومة المفيدة حول التقديم في وظائف وزارة الدفاع 1443.