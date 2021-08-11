شروط وطريقة التسجيل في مدرسة دله لتعليم القيادة السعودية، عند البحث عن مدرسة لتعليم القيادة يجب أختيار مدرسة جيدة تضم مدربيين على مستوى عالى، ويمكن لك الحصول على هذا وأكثر مع مدرسة دله بالمملكة السعودية حيث أنها تقدم برنامج تعلمي من أفضل برامج تعليم القيادة.

شروط وطريقة التسجيل في مدرسة دله لتعليم القيادة السعودية

تقدم مدرسة برامج حديثة لتعليم القيادة لكلا الجنسين الرجال والنساء، فهي من أفضل شركات تعليم القيادة بالمملكة كما أنها كما أنها تمتلك أكبر حصه سوقية في هذا المجال، لكن هناك بعض الشروط والخطوات للتسجيل بها من خلال السطور القادمة سوف نوضح ذلك.

يمكن لك الآن التسجيل في مدرسة دله لتعلم قيادة سيارات وحجز موعد عبر شبكة الإنترنت ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة مثل:

يجب الدخول أولاً على الموقع الرسمي الخاص بمدرسة دله .

وللتسجيل في الدورات سوف يطلب منك إدخال بعض المعلومات الضرورية مثل الأسم ورقم الجوال وكلمة المرور.

وبعد الإنتهاء من كتابة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح قم بالضغط على صحة البيانات.

ثم قم بالضغط على جملة أشتراك الموجودة أسفل الجدول .

وهكذا سوف يتم نقلك على الصفحة الخاصة بك ومن خلالها يمكنك إضافة صورة شخصية أو تعديل أو معلومات خاصة بك .

ثم يجب بعد ذلك الضغط على خانة الدورات والتي سوف تظهر لك أعلى الصفحة.

يمكنك بعد ذلك تحديد نوع الدورات التي تريدها ووضع التاريخ الذي تريد أن تبدأ فيه الدورة ثم تحديد الفرع الذي تريد تدريب به ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث وعند ظهور الدورات المناسبة لك قم بتحديد الدورة ثم أضغط على كلمة تسجيل.

يجب عليك بعد ذلك دفع المصاريف الخاصة بالدورة ويمكنك الدفع أون لاين عن طريق الضغط على بطاقة الدفع الإلكتروني ووضع البيانات الخاصة بالبطاقة الائتمانية الخاصة بك، أو الذهاب الفرع ودفع الرسوم و يجب ألا تتجاوز مدة الدفع بعد التسجيل الثلاث أيام.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

ويجب أن يقوم المتقدم بدفع مصاريف الفحص الطبي

أن يقوم بتقديم أصل الهواية الشخصية وصورة منها.

أن يقوم بتقديم صورة من اقامة فرد مقيم بالسعودية

كما يجب تقديم عدد 4 صورة شخصية للمتقدم 4*6 وجب أن يتم التصوير على خلفية بيضاء.

وبعد ذلك قم بكتابة النموذج الخاص بالتقديم على الرخصة حتى تتمكن من الحصول عليها عن طريقة موقع دله الرسمي عبر الإنترنت أو الموقع الرسمي الخاصة بوزراة الداخلية

وأخيراً قم بدفع المصاريف الخاصة بمدرسة دله لتعليم قيادة السيارات.

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يتساءل الكثير من الأشخاص عن التكلفة الخاصة برسوم تعلم القيادة بمدرسة دله، هناك أكثر من برنامج تقدمه المدرسة ولكل برنامج عدد ساعات مختلفة سوف تقدم لكم جميع الأسعار.