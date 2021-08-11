رابط دخول موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر التسجيل الأولي والنهائي للبكالوريا

إن دخول موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر، وموعد التسجيل عليه أمرًا يهم الطلاب الناجحين في مرحلة البكالوريا بالجزائر، وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل عبر الموعد 27 يوليو 2021 في الثانية عشر ظهرًا، ويشهد التسجيل الأولي على موقع تسجيلات الجامعة هذا العام العديد من التعديلات في شروط قبول الطلاب ببعض التخصصات كحساب المعدل الموزون، والذي يشمل معدل البكالوريا ودرجات بعض المناهج الدراسية الأساسية.

رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021

يمكنكم الآن الدخول على رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021 بعد أن انطلقت التسجيلات الأولية الجامعية لحملة شهادة البكالوريا المستجدين في التاريخ المحدد 27يوليو الماضي تحت عنوان السنة الجامعية 2021–2022، وهي عملية استمرت لثلاث أيام متتالية هي المدة المحددة للانتهاء من التسجيل على الموقع، وجدير بالذكر أن نسبة نجاح طلاب البكالوريا بالجزائر للعام الدراسي 2021-2022 قد بلغت 61.17%.

التسجيلات الجامعية 2021

بعد أن يتسلم الطلاب كشوف درجاتهم وشهادة النجاح بالبكالوريا، بالإضافة للدليل الجديد للناجحين الجدد بالبكالوريا يبدأ الطلاب في مرحلة التسجيل الجامعي الأولي على الموقع، وتعتبر الخطوة الأولى من خطوات التسجيل الجامعي للعام الجديد هي الدخول على الموقع من خلال الرابط الذي سبق ذكره باستخدام الكود السري المقيد على كشف درجات الطالب، وذلك بعد قيام الطالب بسحب القائمة الخاصة بالشعب المتاحة.

وقد بدأت عمليات سحب قوائم الشعب، وتعبئة بطاقات الرغبات من خلال الموقع في الفترة ما بين 27 يوليو و29 يوليو 2021، وقد تم تأكيد الطلاب للتسجيلات الأولية في الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2021، وقد تمت معالجة التسجيلات آليًا في الفترة من 1 إلى 8 أغسطس 2021على الموقع، وقد تم الإعلان عن نتائج توجيه الطلاب الجامعي في 8 أغسطس 2021.

لابد لمن يرغب في التسجيل بالجامعة في الجزائر أن يكون حاملًا لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ويتم التسجيل كالتالي:

التسجيل الأولي رسميًا، ثم التسجيل النهائي عبر الموقع.

سداد رسوم التسجيل إلكترونيًا، وتبلغ قيمتها 200 دينار تقريبًا، ويمكن السداد بمكاتب البريد.

تقديم الوثائق المطلوبة باليد في مؤسسة التوجيه، وهي:

شهادة البكالوريا، مع كشف الدرجات.

إثبات الشخصية.

شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شخصية حديثة.

الخضوع للكشف الطبي، والحصول على ملف طبي وتسليمه مع الأوراق.

ترجمة للأوراق المقدمة للطلبة الأجانب على أن تكون الترجمة بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

يقدم الطالب الأجنبي شهادة المعادلة.

خطوات التسجيلات الجامعية 2021

يحتاج طلاب البكالوريا إلى دخول موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر، وذلك لسحب كشوف الشعب والتسجيل الأولي على الموقع، ومتابعة نتائج التوجيه بعد فترة لمعرفة نتيجة قبوله بالجامعة.