رابط منصة بيع تذاكر الدوري السعودي مكاني makani.com.sa

رابط منصة بيع تذاكر الدوري السعودي رسميًا حيث يُمكنك شراء وحجز التذاكر التابعة إلى الدوري السعودي من خلالها، هي خدمة تابعة إلى البريد السعودي تعمل منذ عام 2014، وبما أن مشاهدة المباريات مباشرةً عالم أخر يزيد من حماسك للتشجيع، يُمكنك عبر التقرير التالي معرفة كافة التفاصيل عن طريقة التسجيل والحجز الإلكتروني، يتبع

رابط منصة بيع تذاكر الدوري السعودي مكاني

تحتاج لحجز أو شراء تذكرة التسجيل إلكترونيًا على المنصة، ويُمكنك ذلك عبر تطبيق الخطوات التاليّة:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مكاني عبر موقع منصة مكاني.

اختيار حقل التسجيل من الصفحة الرئيسية.

المتابعة مع إضافة البيانات اللازمة للتسجيل والتي تتمثل فيما يلي: الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني المُفعل حيث يتطلب تأكيده. كتابة كلمة مرور قوية حيث تتطلب أن تكون من 8 رموز، منها رقم وحرف كبير. تأكيد كلمة المرور مرة أخرى. إضافة رقم جوال يعمل، وتحديد جنس حاضر المبارة. كتابة تاريخ الميلاد ومن ثم الضغط على حقل تسجيل.



يُرجى العلم بأنه لابد من التأكد من جميع البيانات قبل إضافتها إلى الموقع، ومراجتعها جيدًا حيث يتطلب التعهد بصحة المدخلات.

موقع حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي

الرابط الرسمي هو رابط منصة مكاني كما يُمكنك تحميل تطبيق مكاني ومن ثم المتابعة والتسجيل، وفي حال الرغبة في متابعة اخبار الدوري السعودي والحجز في المباريات يُمكنك متابعة منصة مكاني الحساب الرسمي على تويتر حيث تجد كافة التحديثات حول نذاكر المباريات وأيضًا على منصة حجز تذاكر المباريات الرسمية.

موقع مكاني لبيع التذاكر

يُمكنك عبر رابط منصة مكاني الانتقال مباشرة وحجز المباريات عبر إضافة البريد الإلكتروني وكلمة السر الذي سبق وقمت بالتسجيل بهما على الموقع.

يُرجى العلم بأن تذاكر المباريات قد لا تكون على منصة مكاني وفي تلك الحالة لابد من الرجوع إلى النادي الذي سيلعب المباراة حيث من الممكن أن يقدم تذاكر المباراة عبر الموقع الخاص بهم، ولذلك يُمكنك الاعتماد أكثر على منصة تذاكر السعودية وتطبيق توكلنا.

أن العناية بـ سلامة التباعد الاجتماعي والإجراءات المطلوبة اثناء الدخول والخروج يُمكنك من حضور المباراة علمًا بأنه لابد من أن تكون مُحصنًا من الإصابة بفيروس كورونا على تطبيق توكلنا، وبذلك تعرفنا على كافة التفاصيل حول رابط منصة بيع تذاكر الدوري السعودي 2021-2022.