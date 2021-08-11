كورونا يواصل حصد الأرواح .. 1.211 وفاة فى البرازيل خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 20 مليونا و212 ألفًا و642 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 564 ألفًا و773 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.