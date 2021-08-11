“للطلاب” خدمة حجز موعد لقاح كورونا في المملكة www.moh.gov.sa تطبيق توكلنا

خدمة حجز موعد لقاح كورونا في المملكة والتي قامت وزارة الصحة السعودية بإتاحة الحجز الإلكتروني فيه لجميع الفئات العمرية للحصول على اللقاح، وذلك بعد أن قامت بتوفير جميع أنواع اللقاحات المعتمدة والأفضل حسب كل حالة، كما قامت وزارة التعليم بالمملكة بإتاحة التسجيل الإلكتروني للطلاب في 12 وحتى 18 عاما عبر رابط الوزارة أو عبر تطبيق توكلنا، وقامت بوضع شروط وقيود على من لم يحصل على جرعتي اللقاح.

موقع وزارة الصحة السعودية

بعد انتشار فيروس كرونا في جمع الدول ومنها المملكة قامت كل دولة على حده باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره، حيث قامت المملكة بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على المناطق التي ارتفعت فيها الإصابات اليومية لتحجيم وتقليل انتشار الفيروس، كما قامت وزارة الصحة بالحرص على شراء اللقاحات العالمية المعتمدة التي أعلنت العديد من المعامل العالمية عن اكتشافه وتجريبه على أعداد من الإصابات، وبعد ثبوت فاعليته قامت المملكة بشراء لقاحات من أمريكا أوروبا وروسيا وحرصت على تقديم اللقاحات لمواطنيها حسب الفئات التالية:

تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تقديم اللقاحات للأطقم الطبية التي تخالط المرضى بشكل مباشر.

بداية تلقيح الطلاب من عمر 12 وحتى 18 عاما.

قرارات وزارة التعليم الجديدة

أتاحت وزارة التعليم الحضور المباشر إلى المدارس في جميع محافظات المملكة، وتم إتاحة التعليم المباشر بعد أن ثبت أن التعليم المباشر للطلاب في الفصل أفضل بمراحل من التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي، بينما استمرت الوزارة بإتاحة التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي التعليمية لروضات الأطفال وللصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي، وقد أتاحت للطلاب العودة للمدارس بالشروط التالية”

أن يكون الطالب من عمر 12 وحتى 18 عاما قد حصل على جرعتي لقاح كرونا قبل الدخول للمدارس في 29 أغسطس الجاري.

الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

يمكن للمعلم الرجوع للتعليم الرقمي عبر منصة مدرستي من جديد في حال ظهرت حالات إصابة جديدة بالفصول.

خطوات التسجيل في خدمة حجز موعد لقاح كورونا في المملكة

أتاحت وزارات الدولة المعنية الحجز والتسجيل عبر عدد من الوسائل المتاحة للجميع:

يتم الدخول على رابط وزارة الصحة السعودية. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “تسجيل الدخول”. يبدا المستخدم باستخدام تطبيق صحتي. يتم كتابة اسم المستخدم. يقوم بتسجيل المرور. يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة. يبدا حجز موعد لتلقي الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية من اللقاح.

يقوم المستخدم بتنزيل التطبيق عبر متجر جوجل ستورز عبر الهواتف النقالة. يتم عمل حساب شخصي على التطبيق. يقوم المستخدم بتسجيل طلب اللقاح. يتم تحديد موعد الجرعتين.

طريقة الحجز عبر موقع وزارة الصحةطريقة الحجز عبر تطبيق توكلنا