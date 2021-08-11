“بالرقم المدني” رابط حجز موعد تصديقات وثائق وزارة الخارجية الكويتية Www.Mofa.Gov.Kw

رابط حجز موعد تصديقات Mofa.Gov.Kw للوثائق والشهادات في دولة الكويت وذلك للوافدين والمقيمين بالدولة، والذين يتطلعوا لمعرفة كيفية الحجز الإلكتروني لموعد في وزارة الخارجية الكويتية أو أحد المكاتب التابعة لها للمصادقة على الوثائق والتي تكون من ضروريات الحياة لغير الكويتيين في الدولة، وتتيح الوزارة الطرق السهلة لجميع من يتطلع لحجز مواعيد ومقابلات.

وزارة الخارجية الكويتية

وتكون وزارة الخارجية في دولة الكويت هي المكان الذي يتوجه إليه جميع المراجعين والراغبين في التصديق على الوثائق المطلوبة لهم، مثل وثائق الزواج الحديثة وشهادات المواليد الذي تم ولادتهم في المستشفيات الكويتية أثناء التواجد بالدولة، بغرض العمل أو الزيارة أو الإقامة، والشهادات المدرسية التي حصل عليها الطلاب ف المدارس للمقيمين، وكذلك وثائق تخص الملكية أو الإيجار والتي يكون شرط الحصول عليها حصول المقيم على إيصال للخدمات، مثل الكهرباء أو الغاز أو إيصال دفع فاتورة المياه، والتي يتم مراجعتها للتأكد والتوثيق.

توثيق عقود الزواج، والتي تكون بين الوافدين أو بين أحد الوافدين ومواطن كويتي والتي يتم التوثيق الرسمي لها في وزارة الخارجية، حيث يتم اعتبار المتزوج من الكويتيات مواطن كويتي ويترتب عليه عدد من الحقوق وعدد من المسؤوليات.

توثيق شهادات مدرسية، والتي يكون بحصول الطلاب المقيمين على شهادة مدرسية من التعليم الابتدائي وحتى الثانوي، ويتم الحصول على موافقة وزارة الخارجية وتوثيق الشهادات للتوجه بها فيما بعد إلى الدولة التي يتبع لها المقيم ليتم عمل اختبارات المعادلة لدخول الكليات والجامعات الأخرى.

توثيق سندات البيع أو الإيجار، والتي يمكن من خلالها إثبات الملكية أو مكان الإقامة للوافد والتي يمكن لشركات الكهرباء والغاز والمياه أيضا بإرسال إيصالات الاستهلاك على تلك العناوين الموثقة لدى وزارة الخارجية.

يتم توثيق شهادات الميلاد والوفاة من الوزارة بما يكون مستندا رسميا على الولادة وما يترتب عليها من إجراءات.

مجالات عمل توثيق وزارة الخارجيةمعايير توثيق وزارة الخارجية

يتم التصديق على الأوراق الرسمية للمتقدمين للتوثيق حسب عدد من المعايير التي يكون من أهمها أن يكون الوافد أو المقيم له إقامة رسمية وفق الطرق المشروعة للسفر والإقامة بالدولة، والتي ينتج عنه مراجعة السجلات الأمنية للتأكد من دفع جميع المستحقات الواجبة على الفرد، منها رسوم تجديد الإقامة، وكذلك التأكد أن المقيم سليم ولم يقم باي شيء يخالف الإقامة بالبلدة الكويتية.

يتم الدخول المباشر على رابط تصديقات وزارة الخارجية الكويتية. يجد المستخدم عدد من الخيارات اسفل الصفحة الرئيسية. يتم اختيار أيقونة “حجز موعد خدمة التصديقات”. يقوم المستخدم بإدخال الرقم المدني واستكمال البيانات المطلوبة. يتم تحديد موعد إجراء المقابلة المناسب له كما يمكنه أيضا اختيار مكان المقابلة الأقرب إليه. يحصل المستخدم على رقم الباركود للتأكد من النتائج فيما بعد.

كيفية الحجز على رابط حجز موعد تصديقات Mofa.Gov.Kw