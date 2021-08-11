كورونا فى أمريكا .. 92.631 إصابة و449 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، وصلت إلى 35 مليونًا و991 ألفًا و203 إصابات، كما بلغ إجمالى الوفيات 615 ألفًا و778 حالة.
ويشار إلى أن إجمالى عدد الإصابات بـ فيروس كورونا حول العالم تجاوز أكثر من 203.3 مليون، كما تجاوزت الوفيات 4.3 مليون حال، فيما تتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من فى كلا المؤشرين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
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