طريقة التسجيل في حافز طاقات البحث عن العمل

يبحث السعوديين عن التسجيل في حافز طاقات وذلك رغبة منهم في الحصول على الدعم المقدم من حافر صعوبة الحصول على عمل حيث يعتبر حافز من البرامج الحكومية التي تعمل على دعم المواطنين الذين يقومون بالبحث عن العمل والمنطبق عليهم شروط التسجيل في حافز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل.

التسجيل في حافز طاقات

يستطيع الأفراد من خلال التسجيل في حافز طاقات الحصول على الدعم المقرر للأفراد الباحثين عن العمل وكذلك هناك برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل والذي يتم من خلاله تدريب الأفراد المشتركين في البرنامج بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

طريقة التسجيل في حافز طاقات

يتم التسجيل في حافز طاقات من خلال بعض الخطوات الميسرة ومن ثم يستطيع الفرد الحصول على التدريبات المقدمة من البرنامج بالإضافة إلى حصوله على راتب شهري بقيمة 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهرًا وذلك لحين توافر فرصة عمل جيدة، وعن طريقة التسجيل فيجب إتباع الخطوات التالية:

يقوم الراغب في التسجيل بالتوجه إلى رابط حافز طاقات.

التوجه إلى أيقونة تسجيل جديد والنقر عليها.

يقوم بعد ذلك بتحديد نوع الهوية، ومن ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة بعض البيانات كاسم المستخدم المراد تسجيله وكذلك تاريخ ميلاد المستخدم والبريد الإلكتروني.

يقوم بعد ذلك الفرد باختيار كلمة مرور ليتم استخدامها فيما بعد، وبعدها يتم طلب رقم الهاتف.

يتم تفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على كلمة التالي.

يقوم بعد ذلك الموقع بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز تأكيدي يتم كتابته في المكان المخصص له في الموقع.

بعد التحقق من هوية المستخدم يقوم بمليء بيانات السيرة الذاتية وبعدها يطلب الموقع رفع صورة من المؤهل الحاصل عليه المستخدم.

بعد الانتهاء من كافة الإجراءات يتعين على المستخدم إرسال الطلب وانتظار موافقة برنامج حافز على الطلب المقدم ويتم ذلك من خلال التواصل مع الفرد.

أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل من السعوديين.

يجب ألا يكون المتقدم من الموظفين بإحدى القطاعين العام أو الخاص.

أن يكون المتقدم من القادرين على العمل.

شروط التسجيل في حافز طاقات