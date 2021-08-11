لهيب الغابات فى الجزائر .. 99 حريقا فى 16 ولاية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وشهدت ولاية تيزى وزو 25 حريقا، وولاية الطارف 14، كما سجلت "بجيجل وبجاية" 12 حريقًا، ووصل عدد الحرائق فى سكيكدة إلى تسعة، وفى بومرداس إلى أربعة، واندلعت 3 حرائق غارات فى "المدية والبليدة وسطيف وعنابة".
وإضافة إلى ذلك تتعامل الحماية المدنية مع حريقين فى البويرة، وحريق واحد فى مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.
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