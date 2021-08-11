نتائج تغيير القبول جامعة شقراء للطلبة المستجدين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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نتائج تغيير القبول جامعة شقراء للطلاب، حيث تعلن جامعة شقراء عن نتيجة تغيير القبول للطلبة المستجدين وقد أعلنت جامعة شقراء ممثلة بمكتب عمادة القبول والتسجيل في صباح يوم الثلاثاء عن نتائج تغيير القبول للطلاب والطالبات الجدد لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، فقد تم تحقيق رغبات الطلاب عن ما يزيد عن 76٪ من طلبات التغير وذلك وفقاً للشروط المحددة من قبل رئاسة الجامعة، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابطًا رسميًا إلكترونياً ويتثني لجميع الطلاب من تغيير نتيجة القبول بجامعة شقراء للذكور والإناث.
نتائج تغيير القبول جامعة شقراء
توفر الجامعة حالياً خدمة تغيير القبول، وأعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء عن إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب المقبولين للعام الدراسي 1443 هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي منذ الأحد قبل الماضي الموافق12 ذو الحجة 1442 وحتى يوم أمس الاثنين من تخصص إلى آخر أو من كلية أو محافظة أخرى حسب النسب والأماكن الشاغرة.رابط نتائج تغيير القبول جامعة شقراء
أتاح مكتب العميد للطلبة الراغبين في تعديل رغباتهم تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمعرفة الخطوات الواجب اتباعها للتقدم للخدمة، مؤكداً أنه تم فحص جميع الطلبات حسب الأماكن المتاحة، وحسب النسب المئوية التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات والأقسام في جميع كليات الجامعة.
كيفية طلب تغيير التخصص
✅ تم بحمد الله إعلان نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المستجدين وقد تم تحقيق رغبات ما يزيد على 76% من الطلبات.— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 10, 2021
وبإلامكان الدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب.
تتيح الجامعة السعودية للطلاب المنتظمين خدمة تغير التخصص الذي يدرسه لتخصص آخر يريده سواء كان داخل الكلية أو الانتقال لدراسة تخصص في كلية أخرى داخل الجامعة ولكن هناك عدة شروط وضوابط يحب استيفاءها لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في تغير نتائج القبول وهي:
- يحصل الطالب على الحد الأدنى من المعدل التراكمي الذي يسمح له أن يكون ناجحاً حسب التخصص والكلية التي يرغب في التحويل إليها ، على حسب المعدل الأدنى المطلوب.
- توافر أماكن شاغرة في التخصص المطلوب نقلها.
- موافقة مجلس الكلية والقسم المراد نقلهما.
- أن يكون مقرر الطالب في المرحلة الثانوية طبيعي، أو ما يعادل أثناء انتقاله إلى التخصصات العلمية.
أتاحت رئاسة الجامعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة شقراء التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول لطلاب الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، وهي البوابة التي تم إطلاقها للتسجيل الموحد في جميع الجامعات الحكومية في منطقة الرياض
حيث يبدأ العام الدراسي 1443 الجديد يوم 21 من محرم 1443، والموافق 29 أغسطس 2021.
الوسوم
نتائج تغيير القبول جامعة شقراء للطلاب، حيث تعلن جامعة شقراء عن نتيجة تغيير القبول للطلبة المستجدين وقد أعلنت جامعة شقراء ممثلة بمكتب عمادة القبول والتسجيل في صباح يوم الثلاثاء عن نتائج تغيير القبول للطلاب والطالبات الجدد لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، فقد تم تحقيق رغبات الطلاب عن ما يزيد عن 76٪ من طلبات التغير وذلك وفقاً للشروط المحددة من قبل رئاسة الجامعة، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابطًا رسميًا إلكترونياً ويتثني لجميع الطلاب من تغيير نتيجة القبول بجامعة شقراء للذكور والإناث.
نتائج تغيير القبول جامعة شقراء
توفر الجامعة حالياً خدمة تغيير القبول، وأعلن مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء عن إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب المقبولين للعام الدراسي 1443 هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي منذ الأحد قبل الماضي الموافق12 ذو الحجة 1442 وحتى يوم أمس الاثنين من تخصص إلى آخر أو من كلية أو محافظة أخرى حسب النسب والأماكن الشاغرة.رابط نتائج تغيير القبول جامعة شقراء
أتاح مكتب العميد للطلبة الراغبين في تعديل رغباتهم تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمعرفة الخطوات الواجب اتباعها للتقدم للخدمة، مؤكداً أنه تم فحص جميع الطلبات حسب الأماكن المتاحة، وحسب النسب المئوية التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات والأقسام في جميع كليات الجامعة.
كيفية طلب تغيير التخصص
✅ تم بحمد الله إعلان نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المستجدين وقد تم تحقيق رغبات ما يزيد على 76% من الطلبات.— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 10, 2021
وبإلامكان الدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب.
تتيح الجامعة السعودية للطلاب المنتظمين خدمة تغير التخصص الذي يدرسه لتخصص آخر يريده سواء كان داخل الكلية أو الانتقال لدراسة تخصص في كلية أخرى داخل الجامعة ولكن هناك عدة شروط وضوابط يحب استيفاءها لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في تغير نتائج القبول وهي:
- يحصل الطالب على الحد الأدنى من المعدل التراكمي الذي يسمح له أن يكون ناجحاً حسب التخصص والكلية التي يرغب في التحويل إليها ، على حسب المعدل الأدنى المطلوب.
- توافر أماكن شاغرة في التخصص المطلوب نقلها.
- موافقة مجلس الكلية والقسم المراد نقلهما.
- أن يكون مقرر الطالب في المرحلة الثانوية طبيعي، أو ما يعادل أثناء انتقاله إلى التخصصات العلمية.
أتاحت رئاسة الجامعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة شقراء التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول لطلاب الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، وهي البوابة التي تم إطلاقها للتسجيل الموحد في جميع الجامعات الحكومية في منطقة الرياض
حيث يبدأ العام الدراسي 1443 الجديد يوم 21 من محرم 1443، والموافق 29 أغسطس 2021.
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