بايدن : غير نادم على قرارى بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يشعر بالندم على قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك فى ظل تقدم حركة طالبان المتشددة (المحظورة فى روسيا) واستيلائها على عدد من الولايات عقب انسحاب القوات الأجنبية.





وبحسب "سبوتنيك"، قال "بايدن" فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان: "غير نادم على قرارى".

وأكد الرئيس الأمريكى أيضا أن خطط انسحاب القوات الأمريكية تظل كما هى دون تغيير.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، قد قالت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يعتبر استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة كابول أمرًا لا مفر منه، ويدعو القوات الأفغانية للرد بمساعدة الولايات المتحدة.

وأضافت "وجهة نظر الرئيس بايدن هى أنه يجب على القوات الافغانية الآن استخدام التدريب الذى تم توفيره لهم".

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تتحمل "الشعور بخيبة الأمل" من نتائج العمل العسكرى للجيش الأفغانى.