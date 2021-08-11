زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1442هـ ولذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة للأسر الأشد احتياجاً لهذه الرواتب الشهرية، حيث أن تم الايضاح على أن يبدأ الصرف ابتداءً من كل يوم 10 من كل شهر ميلادي ويستمر حتى يوم 15 على التوالي، ولذلك تم التأكد في هذه الحالة على أن يمكن أن يوافق عطلة رسمية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات، ولذلك سوف يتم الإيضاح تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولذلك سوف يتم الإعلان عن خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن سوف يتم استقبال المبالغ المقرر صرفها وهذا على حسب الحسابات للمستفيدين، ولذلك تم الإعلان على أن يتم الصرف اليوم يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أغسطس الجاري 2021 م حيث أن سوف يستمر الصرف حتى يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري 2021م.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن ضرورة تحديث كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي في السعودية للأسر، حيث يستمر صرف المعاشات الخاصة بهم كل شهر ميلادي، ولذلك أوضح الوزارة في حالة تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، ولذلك تم التأكيد على أن تحديث البيانات برقم الهوية الخاصة بالمستفيد، بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على في حالة عدم تحديث البيانات سوف يتم تعليق مبلغ الضمان الاجتماعي حتى إشعار آخر للمستفيدين.

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب على المستفيد الدخول على الملف الشخصي الخاص به. يجب على المستفيد تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد برقم الهوية.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي :