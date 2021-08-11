تونس.. اندلاع أكثر من 150 حريقا خلال 36 ساعة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف معز تريعة، بحسب "روسيا اليوم"، أن من بين تلك الحرائق 12 حريقا فى الغابات. وأكد الناطق باسم الديوان الوطنى للحماية المدنية عدم تسجيل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو المنقضى. وأوضح "تريعة" فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن 6 حرائق فى الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن فى غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف. ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا إطفاء 3 حرائق فى ولاية جندوبة اندلع اثنان منها فى غابات معتمدية عين.

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