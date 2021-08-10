البيت الأبيض : القوات الأفغانية لديها التدريب الكافى لمحاربة طالبان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، عندما سئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، عن عودة حركة "طالبان" للظهور وسط انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قالت بساكى: " وجهة نظرنا هى أن قوات دفاع الأمنية الأفغانية لديها المعدات والأعداد والتدريب اللازمة للدفاع عن نفسها".
ويأتى تصريح بساكى بعد أن قال مسؤول بالاتحاد الأوروبى إن مقاتلى طالبان أصبحوا يسيطرون الآن على 65 بالمئة من البلاد إثر سلسلة من المكاسب مع انسحاب القوات الأجنبية.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الرئيس جو بايدن إلى أفغانستان سيلتقى مع القيادة السياسية لطالبان هذا الأسبوع لحثهم على "وقف هجومهم العسكرى والتفاوض على تسوية سياسية".
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